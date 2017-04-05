Посол Казахстана в РФ И.Тасмагамбетов принял послов Боснии и Экваториальной Гвинеи
Отмечена готовность сторон активизировать двусторонние связи и расширять контакты двух государств на международной арене.
Сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов принял послов двух зарубежных государств, передает Zakon.kz со ссылкой на Официальный сайт Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.
В ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Боснии и Герцеговины в России Мустафой Муезиновичем обсуждались перспективы двустороннего инвестиционного сотрудничества. Акцент был сделан на развитие взаимодействия в области энергетики.
Отмечена готовность сторон активизировать двусторонние связи и расширять контакты двух государств на международной арене.
Имангали Тасмагамбетов ознакомил гостя с ходом социально-экономической модернизации в Казахстане, а также актуальными аспектами евразийской интеграции.
Вопросы углубления казахстанско-экваториалогвинейских дипломатических отношений обсуждались с Чрезвычайным и Полномочным Послом Экваториальной Гвинеи Хосэ Эсоно Мича Акенга. В частности, ведется работа по согласованию его кандидатуры главой дипмиссии своей страны в Казахстане. Также дипломаты затронули аспекты активизации торгово-экономических связей и организации визита правительственной делегации Экваториальной Гвинеи в Казахстан.
Посол Казахстана со своей стороны предложил посетить Международную специализированную выставку «ЭКСПО-2017».
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