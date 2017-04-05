Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Посол Казахстана в РФ И.Тасмагамбетов принял послов Боснии и Экваториальной Гвинеи

5 апреля 2017, 19:09

Отмечена готовность сторон активизировать двусторонние связи и расширять контакты двух государств на международной арене.

Сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов принял послов двух зарубежных государств, передает Zakon.kz со ссылкой на Официальный сайт Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

В ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Боснии и Герцеговины в России Мустафой Муезиновичем обсуждались перспективы двустороннего инвестиционного сотрудничества. Акцент был сделан на развитие взаимодействия в области энергетики.

Отмечена готовность сторон активизировать двусторонние связи и расширять контакты двух государств на международной арене.

Имангали Тасмагамбетов ознакомил гостя с ходом социально-экономической модернизации в Казахстане, а также актуальными аспектами евразийской интеграции.

Вопросы углубления казахстанско-экваториалогвинейских дипломатических отношений обсуждались с Чрезвычайным и Полномочным Послом Экваториальной Гвинеи Хосэ Эсоно Мича Акенга. В частности, ведется работа по согласованию его кандидатуры главой дипмиссии своей страны в Казахстане. Также дипломаты затронули аспекты активизации торгово-экономических связей и организации визита правительственной делегации Экваториальной Гвинеи в Казахстан.

Посол Казахстана со своей стороны предложил посетить Международную специализированную выставку «ЭКСПО-2017».


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...