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Назарбаев провел встречу с председателем правления АО «НАК «Казатомпром» Жумагалиевым

5 апреля 2017, 19:14

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд поручений.

5 апреля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем правления АО «НАК «Казатомпром» Аскаром Жумагалиевым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Главе государства был представлен отчет по итогам деятельности АО «НАК «Казатомпром», а также информация о развитии атомной отрасли в целом.

Нурсултан Назарбаев уделил внимание вопросу использования атома в мирных целях и глобальным тенденциям работы атомных электростанций.

Также А.Жумагалиев доложил Президенту Казахстана о достижении предприятием всех запланированных производственных и финансовых показателей по итогам прошлого года. Впервые чистая прибыль компании составила свыше 108 млрд тенге.

Кроме того, Глава государства был проинформирован о ходе реализации программы Трансформации на предприятии, экономический эффект от которой составил более 16 млрд тенге.

Президент Казахстана отметил необходимость продолжения деятельности по диверсификации и модернизации «Казатомпрома».

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд поручений.


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