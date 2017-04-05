Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В апреле в Бишкеке состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета

5 апреля 2017, 19:24

С целью эффективной реализации Таможенного кодекса ЕврАзЭС Члены Совета одобрили для рассмотрения на предстоящем заседании ВЕЭС поправки в Регламент работы ЕЭК в части наделения Совета и Коллегии Комиссии полномочиями по утверждению ряда актов в сфере таможенного администрирования.

В рамках подготовки Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин принял участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии в режиме видеоконференции. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра.

С целью эффективной реализации Таможенного кодекса ЕврАзЭС Члены Совета одобрили для рассмотрения на предстоящем заседании ВЕЭС поправки в Регламент работы ЕЭК в части наделения Совета и Коллегии Комиссии полномочиями по утверждению ряда актов в сфере таможенного администрирования.

Для внесения на рассмотрение Глав государств одобрены основные ориентиры макроэкономической политики стран-членов Евразийского экономического союза на 2017-2018 годы. Основные ориентиры содержат рекомендации по созданию условий для эффективного экономического развития государств-членов ЕврАзЭС.

Члены Совета ЕЭК обсудили ряд вопросов в сфере международного сотрудничества. В частности, состоялись консультации, ведущие к образованию зоны свободной торговли с Исламской Республикой Иран, рассмотрены решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза» и др.

По всем вопросам повестки дня заседания Совета Евразийской экономической комиссии были достигнуты взаимовыгодные решения, направленные на дальнейшее развитие Евразийского экономического союза.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...