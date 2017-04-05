Россия выплатит компенсацию родственникам погибшего при теракте в Санкт-Петербурге казахстанца

Размер выплаты от правительства г.Санкт-Петербурга составит 1 млн руб., столько же родственники погибшего казахстанца получат от федерального правительства.

Родственники погибшего в результате теракта в метрополитене Санкт-Петербурга гражданина Казахстана Максима Арышева получат денежную компенсацию от российских властей, передает Zakon.kz.

В настоящее время при содействии Посольства Казахстана в РФ и Генерального консульства Казахстана в Санкт-Петербурге оформляются соответствующие документы.

Размер выплаты от правительства г.Санкт-Петербурга составит 1 млн руб., столько же родственники погибшего казахстанца получат от федерального правительства.

Сегодня, 5 апреля, в 20.00 по местному времени близкие друзья и знакомые Максима Арышева планируют почтить его память на Сенной площади.

Тело погибшего юноши доставят в Алматы в пятницу утром 7 апреля. Авиакомпания Air Astana берет на себя все расходы по его транспортировке и оплате билетов родственникам.