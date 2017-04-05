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Сменился ответственный секретарь Министерства финансов РК

5 апреля 2017, 19:35

Наталья Артемовна освобождена от должности ответственного секретаря Министерства финансов в связи с достижением пенсионного возраста.

Распоряжением Главы государства Тортаев Бауржан Кадырович назначен ответственным секретарем Министерства финансов Республики Казахстан. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Также сообщается, что распоряжением Главы государства Коржова Наталья Артемовна освобождена от должности ответственного секретаря Министерства финансов в связи с достижением пенсионного возраста.

Тортаев родился 18 сентября 1967 года в г. Семипалатинск. Окончил Московскую государственного ордена Трудового Красного знамени Академию управления имени Серго Орджоникидзе (1984-1991), инженер-экономист. До назначения он занимал должность заместителя заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан. Трудовой стаж: от специалиста информационно-справочного центра Семипалатинской товарно-сырьевой биржи (08.1991-08.1992) до заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по статистике (09.2002-2008); директора Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (02.2008-03.2010); директора Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (03.2010-2011).


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