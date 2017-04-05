Назначен посол Казахстана в Турции
Указом Главы государства Сапарбекулы Абзал назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Турецкой Республике.
Абзал Сапарбекулы назначен послом Казахстана в Турции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Указом Главы государства Сапарбекулы Абзал назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Турецкой Республике», - говорится в сообщении.
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