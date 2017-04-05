Россиянка неделю хранила в морозилке тело семилетнего сына

Следователи в Саратовской области проводят проверку по факту смерти семилетнего мальчика, тело которого его мать неделю хранила в морозильной камере холодильника, сообщило РИА Новости областное управление СК РФ.

"По предварительным данным, 26 марта семилетний ребенок, страдающий врожденным заболеванием, скончался в квартире в городе Балаково, после чего мать мальчика поместила его тело в морозильную камеру холодильника. Четвертого апреля женщина сама обратилась в правоохранительные органы и рассказала о случившемся", — говорится в сообщении.

Как сообщил РИА Новости руководитель следственного отдела по Балаково СУСК по региону Роман Георгица, женщина была многодетной матерью-одиночкой, кроме умершего сына, у нее есть две несовершеннолетние дочери.

"Как она поясняет, она в первый раз сталкивается с похоронами, не знает, как это проходит, денег у нее не было, решила дождаться конца месяца, чтобы получить зарплату, деньги и похоронить, а для сохранности тело убрала в холодильник… Внешних телесных повреждений на трупе не имеется", — рассказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, отметили в СК.

Фото © РИА Новости. Наталья Селиверстова