В США разбился истребитель
Спасательные службы направились к месту происшествия.
Истребитель потерпел крушение недалеко от военной базы Эндрюс (Andrews) рядом с Вашингтоном, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.
По данным источников канала, вероятнее всего, рухнувший самолет — истребитель F-15, принадлежавший Национальной гвардии США. Самолет потерпел крушение в 2-3 милях к югу от авиабазы.
"Как минимум один пилот катапультировался. Согласно первоначальным данным, самолет упал в лесной зоне, а не жилой", — передает телеканал. По другим данным, оба пилота катапультировались и живы.
Спасательные службы направились к месту происшествия.
Фото © AP Photo/ U.S. Air Force, Matthew Bruch
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