В США разбился истребитель

Истребитель потерпел крушение недалеко от военной базы Эндрюс (Andrews) рядом с Вашингтоном, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.

По данным источников канала, вероятнее всего, рухнувший самолет — истребитель F-15, принадлежавший Национальной гвардии США. Самолет потерпел крушение в 2-3 милях к югу от авиабазы.

"Как минимум один пилот катапультировался. Согласно первоначальным данным, самолет упал в лесной зоне, а не жилой", — передает телеканал. По другим данным, оба пилота катапультировались и живы.

Спасательные службы направились к месту происшествия.

Фото © AP Photo/ U.S. Air Force, Matthew Bruch