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В Алматы зацвела магнолия

5 апреля 2017, 20:29

Несмотря на довольно холодную для этого времени года погоду, магнолия расцвела в Алматы.

Экзотический для казахстанского климата кустарник зацвел в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Необычайной красоты магнолии привычное зрелище скорее для Восточно-Азиатских стран – Китая, Кореи и Японии. Некоторые ее виды встречаются в Северной Америке.

Не многие алматинцы знают, что это растение можно увидеть на улицах мегаполиса. В отличие от яблонь, вишневых и абрикосовых деревьев, оно встречается очень редко и часто остается просто незамеченным.

Удивительно то, что, несмотря на довольно холодную для этого времени года погоду – всего около 7-8 градусов по Цельсию, магнолия все-таки решила продемонстрировать свои цветы горожанам.


Фото © Sputnik / Анатолий Устиненко


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