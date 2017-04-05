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Нацбанк прогнозирует замедление инфляции

5 апреля 2017, 20:52

Прогноз замедления дается на среднесрочный период

Базовым сценарием развития экономики, предполагающим цену на нефть на уровне 50 долларов США за баррель, ожидается стабилизация инфляции внутри целевого коридора в 2017 году и дальнейшее ее снижение в среднесрочном периоде. Об этом говорится в «Обзоре инфляции за 4 квартал 2016 года», опубликованном на сайте Национального банка РК, передает МИА «Казинформ».

По информации финансового регулятора, снижению инфляции будет способствовать в том числе благоприятный внешний инфляционный фон в странах - основных торговых партнерах, в первую очередь, в связи со значительным ослаблением инфляционных процессов в России и стабильной инфляцией в Китае.

В обзоре сообщается, что ожидаемая стабильность цен на зерновые, которые оказывают значительное влияние на продовольственную инфляцию, будет обеспечивать снижение инфляционных ожиданий, в первую очередь в продовольственной компоненте инфляции.

Годовая инфляция в Казахстане, по прогнозам Нацбанка, в течение 2017 года будет находиться в целевом коридоре 6-8%, а в 2018 году начнет плавное вхождение в целевой коридор 5-7%.


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