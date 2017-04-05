Нацбанк прогнозирует замедление инфляции
Прогноз замедления дается на среднесрочный период
Базовым сценарием развития экономики, предполагающим цену на нефть на уровне 50 долларов США за баррель, ожидается стабилизация инфляции внутри целевого коридора в 2017 году и дальнейшее ее снижение в среднесрочном периоде. Об этом говорится в «Обзоре инфляции за 4 квартал 2016 года», опубликованном на сайте Национального банка РК, передает МИА «Казинформ».
По информации финансового регулятора, снижению инфляции будет способствовать в том числе благоприятный внешний инфляционный фон в странах - основных торговых партнерах, в первую очередь, в связи со значительным ослаблением инфляционных процессов в России и стабильной инфляцией в Китае.
В обзоре сообщается, что ожидаемая стабильность цен на зерновые, которые оказывают значительное влияние на продовольственную инфляцию, будет обеспечивать снижение инфляционных ожиданий, в первую очередь в продовольственной компоненте инфляции.
Годовая инфляция в Казахстане, по прогнозам Нацбанка, в течение 2017 года будет находиться в целевом коридоре 6-8%, а в 2018 году начнет плавное вхождение в целевой коридор 5-7%.
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