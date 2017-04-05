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В 90 км от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4.2

5 апреля 2017, 21:54

Энергетический класс землетрясения - 8.7.

В 21 час 12 мин 49 сек зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 90 км на север от Алматы на территории Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

Энергетический класс землетрясения 8.7, магнитуда MPV 4.2, координаты эпицентра 44.00° с.ш. 77.16° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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