Житель Алматы устроил в квартире зловонную свалку

Жители алматинской многоэтажки ополчились против своего соседа. Мужчина превратил квартиру в настоящую свалку и отравляет жизнь окружающим. Люди жалуются, что ежедневно дышат зловоньем, а по комнатам бегают огромные тараканы. Куда только ни жаловались жильцы, но повлиять на соседа никак не могут. Сам же он на все претензии заявляет, что «налаживает прибыльный бизнес»: находит на свалках старые вещи, отмывает их, ремонтирует, а затем выгодно продает, передает телеканал КТК.

Пробираясь через горы мусора Александр Казаков открывает дверь незваным гостям. К алматинцу в очередной раз наведались участковые. На мужчину опять пожаловались соседи. На чай к себе Александр не приглашает. Говорит, на кухне пока не убрано – много хлама.

- В понедельник 17-го приходите, будем пить чай в очищенной квартире.

В квартире повсюду сломанная техника, старая мебель, одежда, обувь, бутылки и множество бытовых отходов. Все это Александр принес с городских свалок. Все вещи мужчина называет бесценным товаром, который собирается продавать.

Александр Казаков:

- Самое главное, что у меня бутик-комиссионка на вещевом рынке, то есть я подымаюсь буквально со дна.

- То есть вы из мусора берете вещи и продаете их людям?

- Я их чищу, я из них конфетку делаю и получаю деньги.

Соседи занятие бизнесмена не одобряют. Люди жалуются, что из-за мусора в доме поселились тараканы. И травить их уже бесполезно. К тому же по всему подъезду распространяется зловонный запах. Дышать невозможно даже в квартирах.

Александр Гребенюков:

- За счет мусора в квартире появилась сильная неприятная вонь и огромное количество тараканов. Я в своей квартире уже лично два раза дезинфекцию делал, и это не помогает.

Жители пятиэтажки живут как на пороховой бочке: боятся пожара и распространения инфекций. Коммунальщики тоже жалуются: из-за мусора в квартире трубы могут прийти в негодность. Александр регулярно топит своих соседей.

Татьяна Усанова, председатель КСК «Болашак»:

- С 2012 года жильцы устали от этого соседа. Часто он топит их. В квартиру сантехники пройти не могут, там все захламлено, трубы заложены, все коммуникации: краны, унитаз в плачевном состоянии. На контакт он не идет, у него задолженность на сегодня где-то около 600 тысяч тенге.

- Коридор у нас убитый полностью. Дальше идем в кухню, вот обои, ну, уже стыдно просто жить самим, как бичам.

Елена Коротина живет на этаж ниже Александра. По словам женщины, «бизнесмен» топит ее регулярно. От постоянной сырости уже пострадал дорогой ремонт и повело мебель.

Елена Коротина:

- Мы только в апреле сделали ремонт, у нас на сегодня нет его, вы же видите, год не прошел. И мы живем вот в этой плесени. Ни милиция, ни акимат, кск тоже, я считаю, что ответственные люди бездействуют.

Жильцы решительно настроены избавиться от такого соседа. По совету участковых они написали коллективное заявление в городской акимат. Если и после этого Александр не избавиться от хлама, алматинцы грозят отправить его в лечебницу. Правда, по закону написать заявление о принудительном лечении имеют право только близкие родственники. А где их искать, никто не знает.