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Экспертиза ДНК подтвердила личность предполагаемого террориста в Петербурге

5 апреля 2017, 22:28

Также удалось выяснить личности всех погибших.

Экспертиза ДНК подтвердила личность Акбарджона Джалилова, который, по данным следствия, активировал взрывное устройство в петербургском метро, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко. Об этом пишет РИА Новости.

Личность Акбарджона Джалилова во время опознания подтвердили и его родители. Сейчас следователи тщательно изучают связи и круг общения предполагаемого террориста.

Также удалось выяснить личности всех погибших.

"Последняя погибшая Невнержицкая Мария предварительно опознана, и сегодня также проведены опознания Красиковой Юлии Дмитриевны и Мазанова Дмитрия Александровича", — уточнила Петренко.

Самодельное взрывное устройство, обнаруженное на станции "Площадь Восстания", направили на взрывотехническую экспертизу. Она определит тип, мощность, вид поражающих элементов и другие данные.

Как заявила представитель Следственного комитета, на экспертизу отправят и предметы, изъятые во время обыска у Джалилова.

"По предварительным данным, они аналогичны фрагментам взрывного устройства, обнаруженного на "Площади Восстания", но окончательные выводы об этом можно будет сделать тоже только по результатам экспертизы", — добавила Петренко.

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Фото © РИА Новости. Виктория Виатрис


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