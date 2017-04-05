Два отца подозреваемого в расстреле астраханских полицейских дают разные показания

В Атырауской области задержан подозреваемый в расстреле астраханских полицейских. Им оказался 27-летний уроженец Казахстана, ныне гражданин России - Альибек Гизатов. Парень сам пришел в полицию. Мужчина уверяет, что в день убийства был в Атырау. Железное алиби ранее подтвердил отец обвиняемого. Однако сегодня нашелся еще один мужчина, утверждающий, что именно он является биологическим отцом Альибека. И сына якобы не видел 25 лет. Также в полицию явился другой подозреваемый - Ильяс Магомедов и заявил, что даже ни разу не был в Астрахани. Об этом сообщает КТК.

Хладнокровное и спланированное убийство астраханских патрульных попало на видеорегистратор. 4 апреля неизвестные напали на наряд ДПС, расстреляли полицейских и завладели табельным оружием. В розыск были объявлены 8 человек, в числе которых трое уроженцев Казахстана: Альибек Гизатов, Ахмед и Ильяс Магомедовы. Первого уже нашли в Атырауской области.

«В результате проведенных оперативных мероприятий один из разыскиваемых Гизатов Альибек Батырбекович (уроженец Казахстана, 1990 года рождения) обнаружен в Атырауской области. Установлено, что Гизатов прибыл на территорию республики 31 марта т.г. для работы вахтовым методом на одном из предприятий. По предварительным данным, он участия в вооруженном нападении не принимал».

Альибек сам сдался атырауским полицейским, когда увидел свою фотографию в розыске. Гизатов утверждает, что в момент совершения убийства находился на территории Казахстана! Железное алиби подтвердили и в России. На защиту встал отец.

- Убрать нашего сына с розыска! А то везде в массовой информации выложили его фотографию и просят разыскать! Ну как разыскать, когда он не причастен? И в погранпункте подтвердили, что он находится… И он сам явился в полицию Казахстана и заявил, что он находится там и не причастен.

Это интервью уже растиражировали российские и казахстанские СМИ. Между тем другой мужчина сообщил нашему каналу, что именно он - настоящий отец подозреваемого! А героя ролика видит впервые!

Батырбек Гизатов, отец Альибека Гизатова:

- Этого человека я не знаю. Он дал интервью и представился отцом Альибека Гизатова. Пусть органы проверяют информацию. А я был на работе. То есть я интервью не давал. И не знаю, виновен или не виновен мой сын.

По словам новоиспеченного отца, к нему на днях наведались полицейские и расспрашивали о родственнике. Но, как оказалось, 25 лет назад Батырбек оставил семью и с тех пор с сыном не общался. Также мужчина поведал, что еще в 90-х бывшая жена увезла мальчика в Россию.

Батырбек Гизатов, отец Альибека Гизатова:

- Я отец Гизатова Альибека. С 1992 года я не живу с ним. Он родился и вырос в районе Курмангазы, село Галышкино. Сейчас парень живет в Астрахани. Вчера ко мне пришли КНБшники. Они и рассказали о случившемся. Но с мальчиком я не общаюсь, даже не видел его.

Между тем еще один уроженец Казахстана, также обвиняемый в убийстве астраханских сотрудников ДПС, сдался российским полицейским. Им оказался житель Дагестана - Ильяс Магомедов. Парень уверяет: под следствие попал по чудовищной ошибке! Буквально несколько дней назад он купил автомобиль, вероятно, ранее принадлежавший настоящему преступнику.

- Я ни разу не был в Астрахани, не был в курсе произошедшего. Мне сообщили, что я в ориентировке на подозреваемых, после чего я спокойно пришел к правоохранителям. Они сами были удивлены, что я сам пришел.

Казахстан помогает в розыске причастных к убийству полицейских в Астрахани. На границе с Россией усилен контроль. В настоящий момент решается судьба Альибека Гизатова. Власти планируют передать парня российской стороне для дальнейшего расследования. Заявление Ильяса Магомедова правоохранительные органы пока никак не комментируют.