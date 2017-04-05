Главного стратега Трампа исключили из Совета нацбезопасности США

Бэннон возглавлял штаб Трампа перед президентскими выборами и считался одним из его ближайших соратников.

Президент США Дональд Трамп исключил Стивена Бэннона, считавшегося его главным советником и стратегом, из состава Совета национальной безопасности, сообщает ВВС со ссылкой на представителя Белого дома.

Бэннон возглавлял штаб Трампа перед президентскими выборами и считался одним из его ближайших соратников. Однако принятое Трампом после победы на выборах решение назначить Бэннона своим главным стратегом и старшим советником вызвало резкую критику со стороны вашингтонских чиновников.

Уже после официального вступления в должность Бэннон конфликтовал с американскими СМИ. В частности, в одном из своих интервью он назвал основные СМИ страны "оппозиционной партией" и призвал их помалкивать.

До начала работы на Трампа 62-летний Стив Бэннон успел поработать инвестиционным банкиром и продюсером в Голливуде, а также послужить на флоте.

Фильмы, которые продюсировал Бэннон, отличались консервативной направленностью. Они в позитивном ключе показывали Рейгана, Сару Пэйлин и так называемое "Движение бостонского чаепития".

В 2012 году Бэннон возглавил новостной сайт Breitbart и пообещал превратить его в "Huffington Post для правых".

Breitbart связан с движением "альтернативных правых" - alt-right - приверженцы которого отвергают и левую идеологию, и традиционный консерватизм.

Сайт выступает за свободу слова и "право на оскорбление". Оппоненты называют Breitbart расистским, антисемитским и шовинистическим ресурсом.

Идеи Стивена Бэннона расходятся с представлениями большинства республиканского истеблишмента. Некоторые однопартийцы даже называли Бэннона правым экстремистом и расистом.