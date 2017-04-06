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Пропавших сельских школьниц обнаружили на съемной квартире в Актау

6 апреля 2017, 00:02

Они рассказали, что добрались до Актау на такси

Пропавших 14-летнюю Мадину и 13-летнюю Лауру спустя сутки нашли на съемной квартире в Актау, передает Лада.kz.

Об этом рассказали в ДВД Бейнеуского района. Двух школьниц из села Бейнеу, ориентировку о пропаже которых пересылают друг другу жители Актау по мессенджеру Whatsapp, обнаружили в Актау.

По данным полиции, 14-летняя Мадина и 13-летняя Лаура 4 апреля, примерно в 09:30, вышли из дома одной из них в селе Бейнеу и не вернулись. Подростки — двоюродные сестры.

«Девушки вчера утром вместе отправились пешком в школу, но до нее не добрались. Сегодня утром их обнаружили на съемной квартире в 7 микрорайоне Актау. Они рассказали, что добрались до Актау на такси», — рассказали в ОВД Бейнеуского района.

В пресс-службе ДВД Мангистауской области сообщили, что на данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.


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