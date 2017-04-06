Трамп пообещал уничтожить ИГ и "защитить цивилизацию"
Президент США заявил, что очень упорно работает над тем, чтобы принести на Ближний Восток мир.
Президент США Дональд Трамп стремится уничтожить террористическую группировку "Исламское государство" и "защитить цивилизацию". Соответствующую позицию он изложил сегодня на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме, передает ТАСС.
"Мы уничтожим ИГ, и мы защитим цивилизацию. У нас нет другого выбора", - отметил он.
Глава американской администрации также подчеркнул, что "очень упорно работает" над тем, чтобы принести мир на Ближний Восток.
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