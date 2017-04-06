Трамп пообещал уничтожить ИГ и "защитить цивилизацию"

Президент США заявил, что очень упорно работает над тем, чтобы принести на Ближний Восток мир.

Президент США Дональд Трамп стремится уничтожить террористическую группировку "Исламское государство" и "защитить цивилизацию". Соответствующую позицию он изложил сегодня на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме, передает ТАСС.

"Мы уничтожим ИГ, и мы защитим цивилизацию. У нас нет другого выбора", - отметил он.

Глава американской администрации также подчеркнул, что "очень упорно работает" над тем, чтобы принести мир на Ближний Восток.