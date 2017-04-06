Террористы ИГ назвали Трампа идиотом

Боевики также заявили, что Трамп "не знает, что такое Сирия или Ирак.

Агентство Рейтер распространило заявление представителя террористической группировки ИГ, в котором упоминается президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

В сообщении, в частности, говорится о "потонувших" Соединенных Штатах, которые "управляются идиотом". Боевики также заявили, что Трамп "не знает, что такое Сирия или Ирак".

Агентство отмечает, что это первое заявление ИГ, в котором фигурирует имя нового американского лидера.

Дональд Трамп не раз говорил, что намерен уничтожить ИГ. По его словам, Вашингтон готов сотрудничать с другими странами, чтобы "стереть этого врага с лица нашей планеты".

Международная коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Сирии и Ираке операцию против ИГ. При этом в Сирии коалиция действует без согласия Дамаска.

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