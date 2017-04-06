В Акмолинской области село с трехтысячным населением может уйти под воду

Село Кажимукан Мунайтпасов Акмолинской области может уйти под воду. Дети там не могут попасть в школу и детские сады, а взрослое население поселка устало от обещаний местных чиновников, сообщает телеканал «Алматы».

Пенсионерка из села имени Кажымухана Мунайтпасова, что на окраине Астаны, уже несколько дней ждет спасателей и акима. Сотрудники МЧС ее последняя надежда. Дом, в котором она прожила почти десять лет, может рухнуть. Вода уже пришла во двор. Тлеулес Сеитова боится потепления, ведь с наступлением теплых дней, снег и лед будут таять, а это значит, что вода придет в их дом совсем скоро.

«Вот я сижу здесь третий день! Дети звонили в МЧС, сказали сейчас приедем, они приедут, когда я умру, или когда дом наполнится водой? Устала я уже ждать их! Завтра под воду уйдем, что с нами будет?», - возмущается жительница села Тлеулес Сеитова.

Село, которое носит имя великого борца, находится в двадцати двух километрах от столицы. По словам жителей, аким сельского округа пытается решить проблему, но результата нет. Местные жительницы утверждают, что чиновники уже давно махнули рукой, и признали свое бессилие. «Что нам аким? Мы просили убрать снег, ведь завтра наступят теплые дни, и все мы уйдем под воду. Нам уже кроме вас некому обращаться. В акимате сказали, что мы сами можем убрать снег за 8000 тенге. Каждый раз, как мы может платить такую сумму? Я один раз заплачу, два раза, и все. Больше у меня нет денег», - жалуется одна из жительниц села Кажимукан Мунайтпасов.

«Я здесь живу пять лет, и каждый раз такая ситуация. Говорят, миллионы выделяют, миллионы дали, а куда ушли эти миллионы? Мы просим, просто убрать снег, чтобы дома под воду не ушли. Дети не могут пойти в школу, детские сады, несколько недель сидим дома, а если ходим в школу один день, то другой день лежим с простудой», - рассказывает вторая обеспокоенная жительница.

Талые воды не единственная проблема местных жителей. Реконструкция дорог, которые не видели ремонта еще со времен основания поселка, вот, что еще волнует сельчан. Аким появляется здесь редко, но как подобает всем чиновникам, обещает решить проблему вовремя. Однако, чтобы дойти до пункта назначения, местным жителям приходится пользоваться резиновой обувью. Она, кстати, в поселке в тренде, почти каждую весну.

Аким сельского округа, утверждает, что вот уже четвертые сутки не спит и решает проблему жителей. Нуртуган Музамелов говорит, что из областного бюджета деньги выделили: два миллиона тенге. Но этих средств, по словам чиновника, не хватает на уборку снега в селе, где проживают почти 3000 человек.

«Мы просили жителей помочь нам, вывезти снег со своих территорий. Мы всю зиму вывозили снег и вывозим. В этом году снега было много по всей стране. Мы открыли дорогу и расчистили снег до детского сада и до школы», - говорит аким Талапкерского сельского округа Акмолинской области Нуртуган Музамелов.

Если вода все же придет в село, то специальные службы уже стоят наготове. Дежурят сутками, поэтому волноваться сельчанам не стоит, так утверждает аким. Тем временем, в «Казгидромет» заявили, что весны пока не будет: снег и гололед ожидаются в Казахстане. Холодные будни пока не отступят и в столице. Порывы ветра будут достигать 15−20 метров в секунду, ожидаются переменная облачность и осадки.