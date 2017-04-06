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Еврокомиссия призывает бороться с ложными новостями

6 апреля 2017, 01:08

"Фейковые" новости - это плохо, но создание "министерства правды" будет гораздо хуже", - заявил вице-председатель Еврокомиссии Андрус Ансип

Еврокомиссия не поддерживает идею создания специального органа в ЕС для борьбы с распространением ложных новостей. Дебаты на эту тему прошли в среду в Европарламенте (ЕП) с Страсбурге, сообщает ТАСС.

"Распространение ложных, или так называемых "фейковых", новостей, которые носят экстремистский или ненавистнический характер и не соответствуют европейским ценностям, представляет определенную угрозу для демократии", - заявил в ходе сессии ЕП вице-председатель Еврокомиссии Андрус Ансип.

Он пояснил, что главным образом этот феномен касается социальных медиа, которые сегодня вытеснили традиционные СМИ, особенно если речь идет о такой аудитории как современная европейская молодежь.

Однако Ансип отклонил выдвинутую некоторыми евродепутатами идею о создании некоего контролирующего органа - "министерства правды" - для противодействия пропаганде антиевропейского характера.

"Мы должны верить в здравый смысл наших сограждан и не забывать о необходимости защиты фундаментальных прав, в том числе свободы выражения в ЕС, - отметил Ансип. - "Фейковые" новости - это плохо, но создание "министерства правды" будет гораздо хуже".

На этом фоне европарламентарии призвали возложить большую ответственность на интернет-провайдеров по отслеживанию ложных новостей и в целом информационного контента, нарушающего европейское законодательство и носящего экстремистский, расистский или ненавистнический характер.

"Распространение расистских идей в интернете - это уже не свобода слова. Это преступление, и с ним необходимо бороться", - заключил представитель Еврокомиссии.


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