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Под Донецком погиб российский актёр

6 апреля 2017, 01:11

Эркин Исманов погиб под минометным обстрелом.

В посёлке Коминтерново под миномётным обстрелом погиб российский актёр Эркин Исманов. Он снимался в таких фильмах, как "Кремень" и "Пасечник".

— 28 мин было выпущено по Коминтернову, в результате обстрела погиб мирный житель Эркин Махмуджанович Исманов, 1974 года рождения, проживавший по адресу: ул. Победы, 34, — сообщил на брифинге в Донецке представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

Ряд СМИ сообщал о принадлежности погибшего к Вооружённым силам ДНР. В штабе оперативного командования "Донецк" эту информацию опровергли.

Источник: Лайф


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