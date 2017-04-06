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Дания даст Украине 65 млн евро на борьбу с коррупцией и поддержку реформ

6 апреля 2017, 01:59

Премьер Дании заверил Петра Порошенко в полной поддержке суверенитета Украины и её территориальной целостности.

Сегодня премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен в ходе встречи с президентом Петром Порошенко заявил о том, что Украине в течение ближайших пяти лет будет выделена помощь в размере 65 миллионов евро, передает Лайф.

По данным украинского телеканала "112", эти средства будут направлены на поддержку реформ на Украине: на борьбу с децентрализацией и коррупцией, а также на восстановление энергетики и усиление государственного управления.

Пётр Порошенко поделился впечатлениями от встречи с Расмуссеном в своём "твиттере". В частности, он выразил благодарность за поддержку.

В одном из постов Порошенко отметил, что безопасность Украины — это безопасность всей Европы.


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