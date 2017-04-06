Высказывания экс-мэра Лондона проверят на антисемитизм

Бывший мэр Лондона, лейборист с многолетним стажем Кен Ливингстон временно лишился членства в партии и потерять его навсегда в связи с тем, что уже второй раз за год оказался в центре скандала из-за антисемитских высказываний, пишет ВВС.

Членство Ливингстона приостановили во вторник вечером. Глава партии Джереми Корбин утверждает, что даже после этого бывший мэр продолжил отпускать оскорбительные фразы в адрес иудеев - и это может потребовать от партии дальнейших дисциплинарных мер.

"Комментарий Кена отличался удивительной бестактностью, и он глубоко оскорбил еврейскую диаспору. Нас глубоко печалит, что такой последовательный в прошлом антирасист как Кен не смог признать неуместность своих комментариев и извиниться за боль, которую он причинил", - отметил Корбин.

Теперь вопрос о том, по пути ли бывшему градоначальнику с лейбористами, будет решать высшее руководство партии.

Многомесячный скандал вокруг Ливингстона разгорелся год назад. Парламентарий-лейборист Джон Манн в эфире телешоу назвал бывшего мэра антисемитом из-за его слов о том, что в 1932 году у Гитлера якобы был план переселить евреев на земли Палестины, до того, как лидер нацистской Германии "сошел с ума".

Год спустя бывший мэр, прозванный "Красным Кеном", сказал, что не отказывается от своих слов о том, что Гитлер "пошел на сделку" с сионистами. По словам Ливингстона, его исключают из партии за то, что он "говорит правду", а его критики его будто бы оболгали.

Реакция британских публичных фигур на заявления экс-мэра была в основном негативной. Главный раввин Британии Эфраим Мирвис заявил, что лейбористы "подвели еврейскую общину", не исключив Ливингстона насовсем еще в начале скандала.

Заместитель председателя Лейбористской партии Том Уотсон сказал, что не понимает, как бывшего градоначальника до сих пор не исключили, а экс-лидер лейбористов Эд Милибанд был в шоке от отсутствия раскаяния у бывшего коллеги.

При этом четыре лейбориста с еврейскими корнями поддержали Ливингстона, заметив, что те, кто обижается на него "от имени всего еврейского народа", не имеют для этого оснований.

В апреле прошлого года, еще до скандала с экс-мэром, лейбористов поразили комментарии их однопартийки Наз Шах: депутатка вызвала волну возмущения комментариями в "Фейсбуке", где она предложила переместить Израиль в США, написав, что "расходы на транспортировку" были бы меньше, чем объем американской военной помощи Израилю за три года.