Раскрыта крупная преступная схема уклонения от уплаты налогов

Департаментом государственных доходов по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей казахстанского филиала иностранной компании по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 600 млн тенге.

Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по СКО оперативным путем выявлена преступная схема, позволявшая на протяжении 5 лет скрывать налогооблагаемые доходы, не отражая их в декларации.

С целью обеспечения приговора в части возмещения государству имущественного ущерба, на основные средства филиала наложен арест на сумму 609 млн тенге, санкционированный судом г. Петропавловск.

В настоящее время для рассмотрения в судебном порядке уголовное дело направлено в Петропавловский городской суд.

За указанное преступление Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.