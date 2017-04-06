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Новости за сегодня

Раскрыта крупная преступная схема уклонения от уплаты налогов

Департаментом государственных доходов по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей казахстанского филиала иностранной компании по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 600 млн тенге.

Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по СКО оперативным путем выявлена преступная схема, позволявшая на протяжении 5 лет скрывать налогооблагаемые доходы, не отражая их в декларации.

С целью обеспечения приговора в части возмещения государству имущественного ущерба, на основные средства филиала наложен арест на сумму 609 млн тенге, санкционированный судом г. Петропавловск.

В настоящее время для рассмотрения в судебном порядке уголовное дело направлено в Петропавловский городской суд.

За указанное преступление Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.


6 апреля 2017, 06:42
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос. доходов СКО

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