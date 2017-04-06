Пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся контрабандой сжиженного газа

4 апреля 2017 года проведен брифинг в информационном центре «Актобе акпарат» по пресечению в Актобе деятельности преступной группы, занимавшейся контрабандой сжиженного газа.

Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по Актюбинской области проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия совместно с сотрудниками Главной транспортной прокуратуры Республики Казахстан, Департамента Комитета национальной безопасности, Департамента внутренних дел Актюбинской области и Линейным отделом внутренних дел на станции Актобе по факту пресечения преступной группы, совершившей экономическую контрабанду, незаконную транспортировку и реализацию в особо крупном размере сжиженного газа социального назначения, предназначенного для населения (жителей) Актюбинской области, за пределы Актюбинской области и за рубеж.

Оперативно-розыскные и следственные мероприятия (обыски, выемки, задержания причастных лиц) проведены на территории газосетевых организаций Актюбинской области ТОО «Gold Stepp» и ТОО «АзГаз Логист».

О результатах оперативно-следственных мероприятий будет сообщено дополнительно.