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Новости за сегодня

Выявлена группа лиц, занимающихся неоднократным сбытом поддельных долларов США

ДГД по Костанайской области сообщает, что в Костанайской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы экономических расследований была выявлена группа лиц, занимающихся неоднократным сбытом поддельных долларов США в обменные пункты.

На момент, когда данные лица были установлены, им удалось сбыть купюры номиналом 100 долларов США, причинив материальный ущерб владельцам обменных пунктов.

В ходе проведения следственных действий, установлено, что поддельные доллары США были завезены из-за границы, и отличались высоким качеством подделки, практически ничем не отличаясь от настоящих.

Уголовное дело направлено в суд, подсудимые в судебном заседании вину признали полностью. Приговором суда к виновным лицам применено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.


6 апреля 2017, 06:42
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос. доходов по Костанайской области

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