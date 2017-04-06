ДГД по Костанайской области сообщает, что в Костанайской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы экономических расследований была выявлена группа лиц, занимающихся неоднократным сбытом поддельных долларов США в обменные пункты.

На момент, когда данные лица были установлены, им удалось сбыть купюры номиналом 100 долларов США, причинив материальный ущерб владельцам обменных пунктов.

В ходе проведения следственных действий, установлено, что поддельные доллары США были завезены из-за границы, и отличались высоким качеством подделки, практически ничем не отличаясь от настоящих.

Уголовное дело направлено в суд, подсудимые в судебном заседании вину признали полностью. Приговором суда к виновным лицам применено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.