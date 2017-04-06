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Пользователь Казнета сделал шуточное видео о подтоплениях в Семее из сюжетов КТК

6 апреля 2017, 06:14

В общем ролике смонтированы сообщения о ежегодных подтоплениях в городе Семей с 2011 по 2017 год.

В Сети появилось видео, автор которого собрал в одно несколько отрывков из новостных сюжетов телеканала КТК, сообщает Zakon.kz.

В общем ролике смонтированы сообщения о ежегодных подтоплениях в городе Семей с 2011 по 2017 год. Причем из года в год ведущие говорят практически одно и то же. Как бы смешно не выглядела ситуация со стороны, жители Семея продолжают страдать от огромных луж.

"Так и живем", - говорится в конце видеоролика.


Фото: Семей Сити

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