Пользователь Казнета сделал шуточное видео о подтоплениях в Семее из сюжетов КТК
6 апреля 2017, 06:14
В общем ролике смонтированы сообщения о ежегодных подтоплениях в городе Семей с 2011 по 2017 год.
В Сети появилось видео, автор которого собрал в одно несколько отрывков из новостных сюжетов телеканала КТК, сообщает Zakon.kz.
В общем ролике смонтированы сообщения о ежегодных подтоплениях в городе Семей с 2011 по 2017 год. Причем из года в год ведущие говорят практически одно и то же. Как бы смешно не выглядела ситуация со стороны, жители Семея продолжают страдать от огромных луж.
"Так и живем", - говорится в конце видеоролика.
Фото: Семей Сити
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