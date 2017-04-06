После избиений в школе Актобе 8-класснику требуется операция

14-летнего подростка одноклассники избивали и вымогали у него деньги. У ребёнка киста головного мозга, которая начала расти после ударов, говорит мама мальчика.

"23 февраля мой ребенок пришел домой с поломанным носом и гематомой в правой височной области. Именно там, где у него киста. Он пришел из школы, а все лицо опухшее, красное. Потом в больнице выяснилось, что у него закрытый перелом носа! И такая гематома была!", - рассказала мама мальчика Гульзада Кожамуратова.





Как говорит мать подростка, они проходят курс лечения с марта прошлого года. У ребенка непростой диагноз – арахноидальная киста головного мозга (4 штуки). Бекзат то и дело приходил домой с гематомами, приводил матери объяснения: упал нечаянно, задели локтем или играли… Но Гульзада чувствовала, что с сыном происходит что-то плохое. Ведь несмотря на лечение, 14-летнему мальчику становилось хуже.





"Бекзат признался, что его «посадили на счетчик». Первая драка в 8 «Г» произошла еще в начале учебного года, его тогда сильно избили. У него было сотрясение мозга, он попал в больницу. Я не хотела тогда предавать огласке драку и портить отношения с одноклассниками. Но сын часто просил деньги: то 50 тенге, то по 100 тенге. Я думала, он покупает чипсы и колу, ему нельзя их из-за болезни. А у него требовали деньги, избивали и даже вытаскивали деньги из кармана", - сетует Гульзада.



