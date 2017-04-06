После избиений в школе Актобе 8-класснику требуется операция
6 апреля 2017, 06:32
У ребёнка киста головного мозга, которая начала расти после ударов, говорит мама мальчика.
Ученика восьмого класса актюбинской средней школы №26 Бекзата ждет серьезная операция на головном мозге, его здоровье ухудшается. Виной этому избиения одноклассников, пишет "Диапазон".
14-летнего подростка одноклассники избивали и вымогали у него деньги. У ребёнка киста головного мозга, которая начала расти после ударов, говорит мама мальчика.
"23 февраля мой ребенок пришел домой с поломанным носом и гематомой в правой височной области. Именно там, где у него киста. Он пришел из школы, а все лицо опухшее, красное. Потом в больнице выяснилось, что у него закрытый перелом носа! И такая гематома была!", - рассказала мама мальчика Гульзада Кожамуратова.
Как говорит мать подростка, они проходят курс лечения с марта прошлого года. У ребенка непростой диагноз – арахноидальная киста головного мозга (4 штуки). Бекзат то и дело приходил домой с гематомами, приводил матери объяснения: упал нечаянно, задели локтем или играли… Но Гульзада чувствовала, что с сыном происходит что-то плохое. Ведь несмотря на лечение, 14-летнему мальчику становилось хуже.
"Бекзат признался, что его «посадили на счетчик». Первая драка в 8 «Г» произошла еще в начале учебного года, его тогда сильно избили. У него было сотрясение мозга, он попал в больницу. Я не хотела тогда предавать огласке драку и портить отношения с одноклассниками. Но сын часто просил деньги: то 50 тенге, то по 100 тенге. Я думала, он покупает чипсы и колу, ему нельзя их из-за болезни. А у него требовали деньги, избивали и даже вытаскивали деньги из кармана", - сетует Гульзада.
Журналисты обратились в среднюю школу №26, где учится Бекзат.
"По первому случаю она к нам не обращалась, произошла единичная стычка, они тогда разобрались в классе мирно. Все поняли, что Бекзат болеет, у него киста головного мозга и его нельзя трогать. Ну, мальчики есть мальчики. Немного в этом виноват и сам Бекзат, он гиперактивный мальчик: бегает, носится. Мать за него волнуется, а он не хочет, чтобы его огораживали. Во второй раз она написала заявление, обратилась к нам.У нас на тот момент не было школьного инспектора, делом занимались инспекторы других школ. Провели беседу при инспекторах ИДН, перевели Бекзата в другой класс, в другую смену. Возможно, проблема лежит глубже. Пятеро из шести детей, вовлеченных в конфликт, из неполных семей. Наверное, не хватает мужского воспитания. Мамы этих детей трудятся, но не у всех есть постоянная работа. Классный руководитель опытная, более 20 лет стажа работы", – комментирует директор школы Ляззат Тажибаева
Дело расследуют в Заводском отделе полиции и в комиссии по делам несовершеннолетних.
Фото: Диапазон
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852255-da8ed4121755151ac97875986def74b3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...