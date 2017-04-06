В Алматы неудачный маневр водителя привел к ДТП
6 апреля 2017, 06:46
Прибывшие медики госпитализировали пассажирку ЗАЗ.
В Алматы в микрорайоне Шанырак произошло ДТП, сообщает Zakon.kz.
Водитель Toyota двигался в сторону микрорайона по улице Утемисова. По его словам, он пытался обогнать ехавший перед ним автомобиль. Но маневр не удалось завершить, так как по встречной полосе ехал ЗАЗ Chance.
Оба автовладельца попытались избежать столкновения: водитель ЗАЗ повернул вправо, а владелец Toyota влево. В итоге ДТП избежать не удалось.
Прибывшие медики госпитализировали пассажирку ЗАЗ.
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