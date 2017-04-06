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В Португалии турист погиб, врезавшись в стену замка на параплане

6 апреля 2017, 06:49

Турист погиб, причина происшествия пока неизвестна.

Венгерский турист скончался после столкновения его параплана со стеной средневекового замка в португальском городе Абрантиш, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в среду с 48-летним туристом, посещавшим город в составе группы. Находясь в замке XII века, мужчина запустил параплан и врезался в стену средневекового строения.

Турист погиб, причина происшествия пока неизвестна.

Фото: РИА Новости

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