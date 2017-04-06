В Португалии турист погиб, врезавшись в стену замка на параплане
6 апреля 2017, 06:49
Турист погиб, причина происшествия пока неизвестна.
Венгерский турист скончался после столкновения его параплана со стеной средневекового замка в португальском городе Абрантиш, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в среду с 48-летним туристом, посещавшим город в составе группы. Находясь в замке XII века, мужчина запустил параплан и врезался в стену средневекового строения.
Турист погиб, причина происшествия пока неизвестна.
Фото: РИА Новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852257-e80fbcc1dec9db7a9603b96256d95980
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...