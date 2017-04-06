Федерация футбола Казахстана получит миллион евро от УЕФА
6 апреля 2017, 07:01
Подобное финансирование обещают сделать стабильным.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дополнительно инвестирует по одному миллиону евро каждой ассоциации, входящей в его состав, сообщается на сайте организации, сообщает Vesti.kz.
Президент УЕФА Александер Чеферин объявил в ходе заседания конгресса, что подобное финансирование продолжится в будущем. Оно стало возможным благодаря великолепным финансовым показателям турниров среди сборных, например, ЕВРО-2016.
"Мы приняли решение выделить каждой ассоциации дополнительно по одному миллиону евро на текущий цикл. Такие солидарные выплаты стали возможны благодаря хорошим финансовым результатам и успешным турнирам УЕФА", - сообщил Чеферин.
Напомним, в состав организации входят 55 национальных ассоциаций, в том числе Федерация футбола Казахстана.
Фото: football.by
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