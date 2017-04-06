Федерация футбола Казахстана получит миллион евро от УЕФА

6 апреля 2017, 07:01

Подобное финансирование обещают сделать стабильным.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дополнительно инвестирует по одному миллиону евро каждой ассоциации, входящей в его состав, сообщается на сайте организации, сообщает Vesti.kz.

Президент УЕФА Александер Чеферин объявил в ходе заседания конгресса, что подобное финансирование продолжится в будущем. Оно стало возможным благодаря великолепным финансовым показателям турниров среди сборных, например, ЕВРО-2016.

"Мы приняли решение выделить каждой ассоциации дополнительно по одному миллиону евро на текущий цикл. Такие солидарные выплаты стали возможны благодаря хорошим финансовым результатам и успешным турнирам УЕФА", - сообщил Чеферин.

Напомним, в состав организации входят 55 национальных ассоциаций, в том числе Федерация футбола Казахстана.

Фото: football.by

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