В Астрахани неизвестные обстреляли трех сотрудников Росгвардии

"В рамках оперативно-розыскных мероприятий по поиску обвиняемых в убийстве двух полицейских в Астрахани были выставлены заградительные посты, на одном из таких постов в Ленинском районе города были ранены трое бойцов Росгвардии. Предположительно, нападавших было трое, они открыли стрельбу из салона автомобиля, один из нападавших убит", — пояснили в пресс-службе.





В СК сообщили, что злоумышленники причастны к убийству двух полицейских в ночь на 4 апреля.