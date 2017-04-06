В Астрахани неизвестные обстреляли трех сотрудников Росгвардии
6 апреля 2017, 07:27
Злоумышленники причастны к убийству двух полицейских в ночь на 4 апреля.
Троих бойцов Росгвардии обстреляли неизвестные из салона автомобиля во время того как правоохранители вели поиск убийц двоих полицейских в Астрахани, один из нападавших убит, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
"В рамках оперативно-розыскных мероприятий по поиску обвиняемых в убийстве двух полицейских в Астрахани были выставлены заградительные посты, на одном из таких постов в Ленинском районе города были ранены трое бойцов Росгвардии. Предположительно, нападавших было трое, они открыли стрельбу из салона автомобиля, один из нападавших убит", — пояснили в пресс-службе.
В СК сообщили, что злоумышленники причастны к убийству двух полицейских в ночь на 4 апреля.
"Другие участники нападения скрылись, завладев оружием сотрудников Росгвардии", — сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК Андрей Хегай.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по трем статьям, добавил Хегай. На данный момент проходят розыскные мероприятия по определению местонахождения двух других преступников.
Фото: АГН "Москва"/ Кирилл Зыков
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