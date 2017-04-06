Южная Корея провела испытание баллистической ракеты
6 апреля 2017, 07:33
Радиус действия этой баллистической ракеты покрывает всю территорию Северной Кореи.
Южная Корея провела успешное испытание баллистической ракеты типа Hyunmoo дальностью до 800 километров, передает Lenta.ru.
Пуск ракеты состоялся на испытательном полигоне в Анхыне при Институте оборонных исследований министерства обороны. Дата запуска не уточняется. На испытании присутствовал глава военного ведомства Хан Мин Гу.
Как отмечается, радиус действия этой баллистической ракеты покрывает всю территорию Северной Кореи.
5 апреля сообщалось, что КНДР запустила в сторону Японского моря «неопознанную ракету» из района портового города Синпо на восточном побережье страны. Она пролетела около 60 километров. Тихоокеанское командование Вооруженных сил США (USPACOM) классифицировало объект как ракету средней дальности KN-15.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что запуск баллистической ракеты КНДР представляет угрозу безопасности российского Дальнего Востока. По его словам, части воздушно-космических войск были приведены в состояние повышенной готовности.
В начале марта Северная Корея запустила несколько ракет с целью отработки нанесения ударов по американским базам в Японии. Испытания совпали с проведением совместных военных учений Южной Кореи и США.
В феврале сообщалось, что Республика Корея изучает возможность запуска баллистических ракет как ответную меру на испытания КНДР. Речь шла об оружии малой дальности Hyunmoo-2A (способна поражать цели на расстоянии до 300 километров) или Hyunmoo-2B увеличенной дальности (500 километров). Не исключалось также тестирование ракет с радиусом поражения до 800 километров.
Всего в 2016 году Северная Корея провела более 20 запусков баллистических ракет и два ядерных испытания. Эти действия нарушают резолюции Совбеза ООН.
Фото: Reuters
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852260-5be39cf10879e37f2dbdc441a00e834e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...