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Два автомобиля осужденного экс-акима Костаная найдены и арестованы

6 апреля 2017, 07:39

Еще 6 автомобилей, принадлежавших фигурантам «большого акиматовского дела», на общую сумму 18 миллионов тенге переданы на баланс госучреждений.

Два автомобиля осужденного экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова, которые были в розыске, арестованы, сообщает телеканал Астана.

Машины BMW X6, Lexus RX 350 найдены в Алматы и Астане, сообщили в Департаменте госимущества и приватизации Костанайской области.

"2 автомобиля, принадлежавшие семье Ахметжановых, были зарегистрированы в Алматы и Астане. Соответственно в данное время эти автомобили арестованы и этим делом занимается Алматинский и Астанинский департамент госимущества по обращению в доход государства", - заявил руководитель Департамента госимущества и приватизации Костанайской области Айбек Галымжанов.

Еще 6 автомобилей, принадлежавших фигурантам «большого акиматовского дела», на общую сумму 18 миллионов тенге переданы на баланс госучреждений, рассказали в ведомстве. Ранее конфискованные у Ахметжанова два ресторана, сейчас тоже в коммунальной собственности.

Через аукцион проданы торговый дом «Монолит», гаражи и дорогостоящие смартфоны осужденного экс-чиновника и фигурантов дела. По информации департамента, в общей сложности в доход государства по этому делу обращено около 1 миллиарда тенге.


Фото: Наш Костанай

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