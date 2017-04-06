Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Крокодилы съели зебру на глазах у стада

6 апреля 2017, 07:45

Для этого хищники специально затаились под водой, пока не увидели животное, которое слегка отделилось от стада.

В Сети появилось видео сафари в Кении, на кадрах которого крокодилы нападают на зебру, переходящую вместе со своими сородичами через реку Мара, передает Life.ru.

Для этого хищники специально затаились под водой, пока не увидели животное, которое слегка отделилось от стада.

Экскурсовод из сафари-парка, который стал свидетелем произошедшего, рассказал, что, несмотря на то что животных всегда жалко, это закон природы: один умирает ради стада.


Фото: скриншот

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...