Крокодилы съели зебру на глазах у стада
6 апреля 2017, 07:45
Для этого хищники специально затаились под водой, пока не увидели животное, которое слегка отделилось от стада.
В Сети появилось видео сафари в Кении, на кадрах которого крокодилы нападают на зебру, переходящую вместе со своими сородичами через реку Мара, передает Life.ru.
Для этого хищники специально затаились под водой, пока не увидели животное, которое слегка отделилось от стада.
Экскурсовод из сафари-парка, который стал свидетелем произошедшего, рассказал, что, несмотря на то что животных всегда жалко, это закон природы: один умирает ради стада.
Фото: скриншот
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852262-8aa1907a1419ded5d1257d0006b0be2d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...