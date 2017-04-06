Крокодилы съели зебру на глазах у стада

Для этого хищники специально затаились под водой, пока не увидели животное, которое слегка отделилось от стада.

В Сети появилось видео сафари в Кении, на кадрах которого крокодилы нападают на зебру, переходящую вместе со своими сородичами через реку Мара, передает Life.ru.





Для этого хищники специально затаились под водой, пока не увидели животное, которое слегка отделилось от стада.





Экскурсовод из сафари-парка, который стал свидетелем произошедшего, рассказал, что, несмотря на то что животных всегда жалко, это закон природы: один умирает ради стада.







