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Ученые нашли жиры, которые продлевают жизнь

6 апреля 2017, 08:05

Генетики намерены определить, как потребление мононенасыщенных жирных кислот повлияет на человека и на продолжительность его жизни.

Американские ученые установили взаимосвязь между потреблением кольчатыми червями мононенасыщенных жирных кислот и увеличением продолжительности жизни этих существ, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Nature.

В ходе изучения метаболической активности кольчатых червей, которая наблюдается при нехватке H3K4me3, ученые установили, что недостаток этого белка приводит к накоплению в кишечнике червей мононенасыщенных жирных кислот, потребление которых и влияет на увеличение продолжительности этих нематод.

Теперь генетики намерены определить, как потребление мононенасыщенных жирных кислот повлияет на человека и на продолжительность его жизни.

Мононенасыщенные жирные кислоты содержатся в оливковом масле, красном мясе и орехах. Регулярное потребление этих кислот приводит к снижению риск возникновения сердечно-сосудистых патологий и улучшению тонуса сосудов.

Фото: Fotolia/ capifrutta

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