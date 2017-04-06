Ученые нашли жиры, которые продлевают жизнь
6 апреля 2017, 08:05
Генетики намерены определить, как потребление мононенасыщенных жирных кислот повлияет на человека и на продолжительность его жизни.
Американские ученые установили взаимосвязь между потреблением кольчатыми червями мононенасыщенных жирных кислот и увеличением продолжительности жизни этих существ, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Nature.
В ходе изучения метаболической активности кольчатых червей, которая наблюдается при нехватке H3K4me3, ученые установили, что недостаток этого белка приводит к накоплению в кишечнике червей мононенасыщенных жирных кислот, потребление которых и влияет на увеличение продолжительности этих нематод.
Теперь генетики намерены определить, как потребление мононенасыщенных жирных кислот повлияет на человека и на продолжительность его жизни.
Мононенасыщенные жирные кислоты содержатся в оливковом масле, красном мясе и орехах. Регулярное потребление этих кислот приводит к снижению риск возникновения сердечно-сосудистых патологий и улучшению тонуса сосудов.
Фото: Fotolia/ capifrutta
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852263-fef3e4e94cd8dea001439d242f733e94
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...