Ученые нашли жиры, которые продлевают жизнь

В ходе изучения метаболической активности кольчатых червей, которая наблюдается при нехватке H3K4me3, ученые установили, что недостаток этого белка приводит к накоплению в кишечнике червей мононенасыщенных жирных кислот, потребление которых и влияет на увеличение продолжительности этих нематод.





Теперь генетики намерены определить, как потребление мононенасыщенных жирных кислот повлияет на человека и на продолжительность его жизни.





Мононенасыщенные жирные кислоты содержатся в оливковом масле, красном мясе и орехах. Регулярное потребление этих кислот приводит к снижению риск возникновения сердечно-сосудистых патологий и улучшению тонуса сосудов.