Украинский националист призвал затравить группу «Грибы» за концерты в России

Лидер украинского движения «Национальное сопротивление» Алексей Алексеевич в своем Facebook призвал затравить группу «Грибы» и бойкотировать их концерты, поскольку рэперы выступали в российских клубах, передает Lenta.ru.





Он распространил информацию о высоких ценах на билеты группы в Киеве, однако сам коллектив не планировал выступление в столице Украины.





Алексеевич рассказал, что «Грибы» 10 апреля сыграют в элитном клубе BelEtage и удивился тому, что цена за столик на концерте доходит до 135 тысяч гривен (больше 1,5 млн тенге). Активист привел скриншоты с сайта BelEtage, якобы подтверждающие эти расценки.





Он также отметил, что за право послушать группу «дерутся жены российских олигархов» и осудил «псевдоэлиту», которой «наплевать на войну и экономические проблемы внутри Украины». «Для них главное — развлечения, и чтобы развлекали те, кто развлекает их российских коллег», — заключил активист.





С Алексеевичем согласились многие подписчики его страницы, однако один из них предположил, что затравить радио Kiss FM, которое транслируют треки группы.





В клубе BelEtage «Радио Вести» заявили, что концерт «Грибов» в их заведении не планировался. В сети также не встречается упоминаний о выступлении рэперов в Киеве. В списке городов в гастрольном туре в сообществе группы во «ВКонтакте» Киев также не упоминается.





«Грибы» — украинская рэп-группа, основанная в Киеве в 2016 году. Основатель проекта Юрий Бардаш, также продюсирует группы Quest Pistols и «Нервы». «Грибы» набрали популярность в сети благодаря клипам «Интро», «Велик», «Копы». Последний ролик группы «Тает лед», опубликованный 10 марта, собрал на YouTube больше 35 миллионов просмотров и стал основой для множества пародий.



