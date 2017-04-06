В Алматинской области предупредили о возможном сходе лавин
6 апреля 2017, 08:55
Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.
В Алматинской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
«В связи большой высотой снежного покрова и выпадением осадков в горных районах Алматинской области 6 апреля ожидается сход снежных лавин», - говорится в сообщении.
Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.
Фото: Проект Alp
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852267-a32b5f76424dc4e02cf4bcd1c9255552
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...