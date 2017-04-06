Химическая атака на Хан-Шейхун: погибли 72 человека
6 апреля 2017, 09:07
Российская сторона возлагает ответственность за атаку на силы сирийской оппозиции.
В сирийском городе Хан-Шейхун в результате предполагаемой химической атаки погибли 72 человека. Сирийская армия и Минобороны России отвергают обвинения в бомбардировке, а в Вашингтоне – другое мнение, пишет Euronews.com.
"С нашей точки зрения, – говорит госсекретарь США Рекс Тиллерсон, – нет никакого сомнения в том, что ответственность за это ужасное нападение несёт сирийский режим под руководством Башара Асада. Мы считаем, что русские должны наконец задуматься о своей поддержке режима Ассада".
В российском оборонном ведомстве предлагают рассмотреть другие возможные версии химического отравления и считают, что информация о бомбардировке Хан-Шейхуна, опубликованная агентством "Рейтер", была "антироссийской фальшивой".
"Не предпринимая ровным счётом ничего, чтобы разобраться в произошедшем, руководствуясь исключительно и только фейковой информацией, вот этими информационными вбросами, Соединённые Штаты Америки, Франция, Великобритания в очередной раз вбросили (по-другому назвать это нельзя, это никакое не "внесение", это именно вброс в Совет безопасности ООН) проект резолюции, который носит абсолютно откровенно антисирийский характер."
Российская сторона возлагает ответственность за атаку на силы сирийской оппозиции и собирается заблокировать в Совбезе ООН запланированную резолюцию.
По информации Всемирной организации здравоохранения, у многих жертв отмечены симптомы, характерные для отравления газом Зарин.
Фото: botinok.co.il
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