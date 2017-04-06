Подробности нападения на бойцов Росгвардии в Астрахани

Нападение было совершено в ночь на четверг.

Один из напавших на пост Росгвардии в Астрахани ранен в перестрелке, предварительно установлено, что это ранее судимый за разбой Нурбол Саспанов, который причастен к убийству полицейских несколькими днями ранее , сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.





Нападение было совершено в ночь на четверг. Ранее сообщалось, что нападавшие также причастны к убийству полицейских 4 апреля.





Один из нападавших был ликвидирован и опознан как один из разыскиваемых по делу об убийстве 4 апреля.





По словам источника РИА Новости, правоохранители нашли брошенную машину Renault Logan, на которой передвигались нападавшие. Ликвидированный нападавший опознан, им оказался Рамзан Кукулаев 1996 года рождения.





"Ранен после перестрелки с бойцами Росгвардии один из нападавших, предварительно, это Нурбол Саспанов. Поиски продолжаются", — пояснил источник.





"Усилены наряды, которые выполняют служебно-боевые задачи, дополнительную технику и войска мы не привлекаем. Четыре человека будет теперь в наряде, три человека — уже усиленный режим", — пояснил собеседник агентства.





Ранее сообщалось, что весь Ленинский район города оцеплен после нападения на бойцов Росгвардии, один из них находится в тяжелом состоянии.



