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Фото кучерявой Мишель Обамы стало вирусным

6 апреля 2017, 09:23

После долгих лет, проведенных в Белом доме под неусыпным надзором СМИ, супруги решили расслабиться.

В Сети набирает популярность фотография с кучерявой Мишель Обамой, пишет Корреспондент.net со ссылкой на The Daily Mail.

Снимок демонстрирует натуральные волосы экс-первой леди США, которую долгие годы люди лицезрели с идеально ровной и безукоризненной укладкой. Снимок с супругой бывшего президента США набрал за сутки более 20 тысяч ретвитов и более 49 тысяч лайков.

Вероятно, после долгих лет, проведенных в Белом доме под неусыпным надзором СМИ, супруги решили в итоге расслабиться. В то время, как Барак Обама носит бейсболки и джинсы, его супруга решила отказаться от укладок и появиться в естественном обличии.

Фото: Twitter

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