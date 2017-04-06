Неизвестные люди в масках "отбили" у полицейских машину с браконьерской рыбой
6 апреля 2017, 09:34
Группе людей удалось забрать автомашину и скрыться. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
На запрос редакции портала ATPress.kz в пресс-службе департамента внутренних дел по Атырауской области ответили, что инцидент действительно произошел недалеко от села Жанбай Исатайского района. Поводом стала браконьерская деятельность.
«Сегодня (3 апреля) примерно в 13 часов при проведении рейдовых мероприятий операции «Бекiре-2017» сотрудниками полиции в Исатайском районе, около села Жанбай, была остановлена для проверки автомашина «УАЗ» без государственных номеров. Водитель бросил машину и скрылся», - говорится в ответе пресс-службы областного ДВД.
При этом подчеркивается, что при осмотре автомашины там была обнаружена рыба частиковых и осетровых пород в большом количестве. При попытке транспортировать автомашину в местный РОВД - в райцентр, село Аккистау, появились группа неизвестных людей в масках, которые стали препятствовать сотрудникам полиции. Участковый инспектор полиции, участвовавший в задержании автомашины, был вынужден вызвать помощь из РОВД. Однако к этому времени число неизвестных людей увеличилось, прибыли еще несколько десятков человек.
«Несмотря на законные требования сотрудников полиции, неизвестным удалось забрать автомашину и скрыться. На место происшествия в экстренном порядке прибыли представители руководства ДВД. На данный момент установлена личность водителя автомашины, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию и привлечению к ответственности за неподчинение законным требованиям сотрудникам полиции», - отмечается в сообщении пресс-службы ДВД.
Рахим Койлыбаев
Фото с сайта ATPress.kz
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