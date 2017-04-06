Страдавшая анорексией британка победила на конкурсе по бодибилдингу

Жительница британского города Эндовер за 18 месяцев превратила себя из больной анорексией в бодибилдершу, передает передает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.





Как сообщает издание, ранее в апреле 24-летняя Никола Кинг (Nicola King) стала чемпионом бодибилдерского конкурса Pure Elite. Она победила в категории «Лучшая трансформация тела». До этого девушка шесть лет страдала анорексией, одно время она весила 25 килограммов при росте 175 сантиметров.





Благодаря помощи врачей и семьи Никола поправилась и в 2015 году увлеклась пауэрлифтингом. Теперь Кинг весит 56 килограммов и может выполнить становую тягу со штангой весом 40 килограммов.





«Я все еще борюсь, так как болезнь никогда не уходит полностью. Но я чувствую, что победила. Я никогда не думала, что справлюсь и вообще выживу. Это был долгий путь, и я горжусь собой», — поделилась англичанка.









Нервная анорексия — расстройство пищевого поведения, характеризующееся преднамеренным снижением веса, вызываемым или поддерживаемым самим пациентом в целях похудения или для профилактики набора лишнего веса. Чаще встречается у женщин. Сопровождается сильным страхом ожирения. У больного наблюдается искаженное восприятие своей физической формы: присутствует беспокойство об увеличении веса, даже если такого в действительности не наблюдается.



