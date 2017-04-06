Бекмамбетов запустил Миронова и Хабенского в космос

В преддверии Дня космонавтики в прокат выходит очередное детище Тимура Бекмамбетова «Время первых» с Евгением Мироновым и Константином Хабенским в главных ролях, сообщает Zakon.kz





18 марта 1965 года в 10:00 по московскому времени «Восхода-2» стартовал с космодрома Байконур. Советский космонавт Алексей Леонов стал первым в истории человеком, вышедшим в открытый космос. 19 марта летчик Павел Беляев стал первым, кто смог посадить звездный аппарат в ручном режиме. 20 марта космонавты впервые после приземления вышли на связь - и стало окончательно ясно, что они замерзают в тайге. 21 марта их удалось спасти.









Фильм «Время первых» длится 140 минут и очень странно расставляет акценты в этой легендарной истории. Больше часа мы наблюдаем за тем, как герои знакомятся, тренируются и преодолевают все тернии на пути к звездам. Еще минут сорок они проводят на орбите. Последняя - страшно выразительная, символичная и наименее изученная - часть экспедиции длится совсем недолго.





Самый интересный персонаж в земной части фильма - гениальный Сергей Королев в исполнении Владимира Ильина. Этот герой кажется инородным в системе, в которой работает: в противовес щедрым на жертвы военным он переживает за вверенные ему человеческие жизни, отмахивается от начальства (включая Брежнева) и творит вопреки всему.





В какой-то момент Королев произносит программную для фильма речь: «Мы такой народ, который всю жизнь летает в кандалах. Представьте, что будет, если их с нас снять? Так взлетим, что разобьемся». Видимо, это та идея, с которой зритель должен уйти с сеанса: в кандалах жить надежнее, но вообще мы молодцы.









В космосе герои Хабенского и Миронова отгоняют от себя страх смерти с помощью юмора - и между ними наконец-то возникает убедительная эмоциональная связь. Но самое лучшее в космических эпизодах - это та скрупулезность, с которой сценаристы и художники описывают работу «Восхода-2».





«Время первых» - твердая производственная драма, которая умеет увлечь не только спецэффектами, но и наукой. Следить за тем, как работают космонавты, по-настоящему интересно - а страшно за героев будет даже тем зрителям, которые знают, что реальная история закончилась хорошо.



