Назначен вице-министр сельского хозяйства РК

Рахимбеков Толеутай Сатаевич назначен Вице-министром сельского хозяйства РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Последняя должность - Директор Центра Агрокомпетенций Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

Родился 19 июля 1964 года, место рождения: КазССР; Карагандинская область; Жанааркинский район; пос. Атасу. Женат, две дочки.

Образование - Казахский сельскохозяйственный институт (1986), Инженер-механик; Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (2001), Юрист.

Академик КазНАЕН (2013), доктор экономических наук, тема диссертации: «Формирование и развитие перерабатывающего подкомплекса АПК Казахстана» (2005).

Младший научный сотрудник, аспирант Казахского сельскохозяйственного института (1986-1987); · Инженер, мастер, старший мастер, старший инженер-технолог Жанааркинского РО «Сельхозтехника» (1987-1989); · Аспирант ВНИИ электрификации сельского хозяйства (1989-1992); · Директор МЧП «Жазира», директор МЧП «Дана», президент АО «Центр малого бизнеса «ДанаБизнес», генеральный директор ТОО «Жезказганский областной центр малого и среднего бизнеса» (1992-1999);· Заместитель акима гор. Сатпаева (1999-2001);· Доцент Жезказганского государственного университета (2001-2002);· Начальник управления, директор департамента анализа и государственного регулирования развития АПК и сельских территорий, директор департамента переработки с.-х. продукции, таможенно-тарифной политики и ВТО, директор департамента регулирования рынков сельхозпродукции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (2002-2006);· Директор департамента транспортной политики и международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2006-2007);· Президент АО «КазАгроИнновация» (07.2007-01.2009);· Советник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан (03.2009-11.2009);· Председатель Правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» (11.2009-12.2009; с 10.2011);· Заместитель акима Карагандинской области (12.2009-2011);· Председатель правления объединения юридических лиц «Национальная палата ЖКХ и строительства РК» (07.2013-03.2016)· Директор Центра Агрокомпетенций Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» (с 11.03.2016).