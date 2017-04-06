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Новости за сегодня

За драку во время несения службы солдатам грозит уголовное наказание и увольнение из армии

 

За нанесения легких телесных повреждений солдатам во время несения службы грозит уголовное наказание и увольнение из армии. Таких прецедентов много, а потому фактов нарушений в военных гарнизонах становится меньше. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции по итогам отправления правосудия Военного суда РК за первый квартал 2017 года сообщил председатель военного суда РК Сакен Абдуллаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы стали больше выезжать в гарнизоны, встречаться с военнослужащими и осуществлять прием. Не просто лекции читать, а с глазу на глаз беседовать. На примерах все объяснять, - рассказал Сакен Абдуллаев. - Вот, к примеру, вопрос неуставных отношений. Я сегодня рассматривал дело - сержант толкнул солдата. Нанес легкие телесные повреждения, получил 2 года ограничения свободы и считается теперь судимым».

Сейчас, по его словам, в гарнизонах все очень жестко. И даже если сами участники инцидента не захотят рассказывать о случившемся, служащие части обязаны сообщить вышестоящему начальству.

«Солдат не заявлял. Через 5 дней гематому заметил фельдшер в душе и поднял этот вопрос, - добавил судья. - И то, солдат отказывался говорить, как заработал этот синяк. Но это жесткие требования закона. Мы все больше и больше разъясняем солдатам-срочникам их права и правила поведения. Сейчас за нанесение легких телесных повреждений можно получить обвинительный приговор, быть осужденным и уволенным».

Абдуллаев отметил, что по результатам рассмотренных дел Военный суд делает выездные судебные заседания. А для того, чтобы не допускать повторений ситуаций, обсуждает эти дела с руководством министерства обороны и других военных ведомств.

«И статистика показывает, что каждый год количество дел идет на убыль. Фактов становится все меньше и меньше как по гражданским, так и по уголовным делам», - заключил он.

 

Татьяна Ковалева

 

6 апреля 2017, 09:02
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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