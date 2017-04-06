Рамзан Кадыров пользуется самым просторным бизнес-джетом в мире

В марте певец и друг Рамзана Кадырова Тимур Юнусов, который выступает под псевдонимом Тимати, опубликовал в своем инстаграме фото из салона частного самолета и отметил на фотографии самого главу Чечни , передает телеканал , передает телеканал Дождь





«Когда накануне 8 марта тебя выгнали из дома, но у твоего брата всегда есть для тебя свободная комната», — подписал он фото. Вскоре фотография была удалена, потом внезапно появилась снова.





Интерьер, который был запечатлен на фото, идентичен салону бизнес-джета Airbus ACJ319 — одного из самых шикарных частных самолетов в мире. У него самый просторный салон в мире среди самолетов бизнес-класса. Сотрудник компании Airbus, просмотрев по просьбе телеканала еще несколько фото из аккаунта Кадырова в Instagram, на которых запечатлен интерьер предположительно бизнес-джета, также заявил о схожести с салоном Airbus ACJ319.





Цена Airbus ACJ319, по данным специализированных сайтов, может достигать 80 миллионов долларов. Например, в составе авиапарка специального летного отряда «Россия», который обслуживает российское руководство, есть два Airbus A319 с бортовыми номерами RA-73025 и RA-73026, один из них обошелся бюджету в 2,3 млрд руб., второй — на 100 млн руб. дороже (по данным реестра федерального имущества).





Кадыров никогда не признавал, что пользуется частным самолетом, но, если проследить за его публикациями в социальных сетях, окажется, что глава Чечни это не особо скрывал. Фото и видео бизнес-джета нередко появляются в его инстаграме. Номер борта глава Чечни не афишировал. На одном из авиафорумов Кадырову приписывается борт с номером VQ-BVQ. По данным трекинговых сайтов, этот номер действительно принадлежит бизнес-джету Airbus A319-133. Согласно споттинговым фото, у этого самолета — точно такая ливрея, как и у джета, на котором путешествует Кадыров и его подчиненные (несколько раз на фото в соцсетях Кадырова запечатлен борт снаружи).





По данным сайта Flightradar24.com на 20 марта, за последний год из почти 140 полетов, совершенных этим самолетом, 116 начинались или заканчивались в Грозном. Если отследить передвижения джета, то можно сделать вывод о его аффилированности с Кадыровым либо с кем-то из его приближенных.





Так, 2 мая 2016 года самолет отправился в Иорданию и вернулся оттуда только 8 мая. В это же время в Иордании находился близкий друг Кадырова Адам Делимханов. «Сегодня в Иордании, по воле всевышнего Аллаха я совершил зиярат, где похоронен Зейд ибн Хариса», — написал он в своем инстаграме 7 мая.





24 августа 2016 года этот самолет летит в Каир и сразу же возвращается обратно в Грозный — в тот же день Кадыров встречает делегацию из Египта, прибывшую в Чечню для участия в Всемирной Исламской конференции. 30 сентября самолет летит из Грозного в Сочи, где в это время проходит Международный инвестиционный форум. Его посещает Рамзан Кадыров.





22 ноября самолет вылетел из Грозного в столицу ОАЭ Абу-Даби. В тот же день, согласно инстаграму Кадырова, он «по воле Всевышнего Аллаха прибыл в Объединённые Арабские Эмираты». На видео, которое выложил Кадыров, судя по всему — именно тот Airbus A319.





26 ноября самолет летит в Медину — город в Саудовской Аравии. 27 ноября Кадыров пишет в своем инстаграме: «Хвала Всевышнему Аллаху, по воле которого сегодня мне удалось ещё раз посетить Лучезарную Медину» и публикует видео, на котором выходит из того же самого самолета. Только 30 ноября самолет возвращается в Грозный, а 1 декабря снова летит — в Москву. В тот же день Кадыров и Делимханов слушали в Москве послание Путина Федеральному собранию.





Иногда самолет совершал неожиданные рейсы. Например, 12 марта самолет с бортовым номером VQ-BVQ отправился в Хабаровск, оттуда в Ханой, затем в Мумбаи, а оттуда в Дели. Этот маршрут полностью повторяет путь рабочего визита полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в Азию в тот же период. 18 марта Трутнев официально завершил свой рабочий визит, и в этот же день самолет вернулся в Москву. Представитель Трутнева заявил, что полпред не пользовался самолетом Кадырова. «В той делегации было много бизнесменов. Но ни Тимати, ни Кадырова не было», — добавил он.





Ранее самолетом управлял уже недействующий катарский оператор Rizon Jet. Он управлял самолетом от имени неназванного клиента, проживающего на территории одной из стран Персидского залива. По данным специализированного сайта airspot.ru, перевозчик получил самолет еще в конце 2011 года и сразу отправил его в центр комплектации компании Jet Aviation Basel для установки салона.









В самолете были оборудованы гостиная, спальная комната, офис, ванная комната, переговорная на 12 человек с большим жидкокристаллическим дисплеем и средствами специальной связи.





«Особенностью интерьера самолета стало применение эксклюзивных компонентов в оформлении (редкие лиственные породы, специальная отделка кожей, мрамор, драгоценные металлы) в сочетании с современными элементами отделки (специально разработанное "объемное„ освещение)», — говорилось в статье.





Сейчас самолетом управляет российская компания «ВипДжет». Это подтвердил Дождю ее гендиректор Андрей Горохов.





«Мы управляем этим самолетом, не имея в собственности ни самолет, ни экипаж», — заявил он. Управляющая компания занимается техобслуживанием самолета, обеспечением каждого рейса, подготовкой экипажа, страхует его и так далее, объяснил Горохов. По его словам, только услуги его компании обходятся владельцу не менее чем в 10 тысяч евро в месяц, не считая расходов на топливо и техобслуживание. Заправка топливом на один полет, по словам Горохова, также обходится в несколько десятков тысяч евро.





Горохов отказался назвать владельца самолета. По его словам, компания управляет этим самолетом «несколько лет», но точный срок он вспомнить не смог. По данным сайта flightaware.com, указанный самолет принадлежит компании Edelweiss Avia Ltd. Компания с таким названием числится в официальном реестре юридических лиц Бермудских островов. Регистрационные номера, начинающиеся с VQ-B, также обозначают, что самолет зарегистрирован на Бермудах.





«Регистрация личного самолета в офшорной зоне — обычная практика, в этом нет ничего противозаконного. Собственник может выбрать любую юрисдикцию», — говорит специалист по бизнес-авиации, который пожелал остаться неизвестным. Если самолет зарегистрирован на Бермудах, это позволяет экономить на налогах: в таком случае надо только раз в год оплачивать продление сертификата и все, объяснил собеседник.





В декларации о доходах Кадырова отсутствует какое-либо упоминание о самолете в пользовании или в собственности. Рамзан Кадыров никогда не занимался бизнесом, не были бизнесменами и представители его ближайшего окружения. Его годовой доход в 2015 году, согласно декларации, составил 6 миллионов рублей, а в 2008-2014 годы — в среднем 4,2 млн рублей. Когда в 2011 году журналисты спросили Рамзана Кадырова об «источниках финансирования», он ответил: «Аллах дает. Не знаю. Откуда-то берутся деньги».





Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов попросил дать ему время для подготовки комментария. С тех пор прошло полмесяца.



