В Астрахани ликвидировали четырех подозреваемых в убийстве полицейских

Четверо подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани ликвидированы, сообщил сообщил РИА Новости представитель управления Росгвардии по Астраханской области.





"Один из подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани был ликвидирован при нападении на пост Росгвардии, второй погиб после ранения в спину, двое других были окружены и ликвидированы. Все они находились в розыске по делу об убийстве полицейских. Потерь среди бойцов Росгвардии нет", — пояснил собеседник агентства.



