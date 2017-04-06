В Астрахани ликвидировали четырех подозреваемых в убийстве полицейских
6 апреля 2017, 10:00
Потерь среди бойцов Росгвардии нет.
Четверо подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани ликвидированы, сообщил РИА Новости представитель управления Росгвардии по Астраханской области.
"Один из подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани был ликвидирован при нападении на пост Росгвардии, второй погиб после ранения в спину, двое других были окружены и ликвидированы. Все они находились в розыске по делу об убийстве полицейских. Потерь среди бойцов Росгвардии нет", — пояснил собеседник агентства.
Фото: ntv.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852280-fa363465626daf98bfdb5ef5458a4d31
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...