Сулейменов рассказал в Лондоне о привлекательности Казахстана для вложений

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов рассказал на площадке Лондонской фондовой биржи (ЛФБ) в Лондоне об инвестиционном климате Казахстана. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

День инвестора на Лондонской фондовой бирже (ЛФБ) был организован АО «Самрук-Казына». В ходе мероприятия топ-менеджеры Фонда рассказали о стратегии развития Фонда, о программе приватизации, а также провели ряд встреч с потенциальными инвесторами.

«Наша политика всегда была четкой и основывалась на принципах рыночной экономики, свободной конкуренции и частного предпринимательства», - сказал Сулейменов, отметив, что «Казахстан стабильно и устойчиво развивался на протяжении всей своей независимости».

Министр подчеркнул, что «Казахстан превосходит Россию, Бразилию и Турцию в привлечении прямых инвестиций». «Это явный признак высокого уровня доверия к нашей экономике», - сказал он.

Кроме этого, как отметил Сулейменов, «в отличие от абсолютного большинства развивающихся стран, Казахстан является чистым кредитором и имеет значительные резервы в сочетании с низким уровнем государственного и совокупного внешнего долга».

«Казахстан недавно вступил в ВТО. Этот шаг повысит инвестиционную привлекательность и возможности международной торговли в стране», - подчеркнул министр.

Он отметил, что Казахстан расположен в самом сердце Евразийского континента, что открывает огромные возможности для Казахстана представлять международные транзитные маршруты между Европой и Азией.

«Это позволяет нам участвовать в крупномасштабном проекте по строительству международного транзитного маршрута «Западная Европа - Западный Китай». Мы ожидаем, что около 8% товарооборота между Китаем и европейскими странами пройдет через этот транспортный коридор к 2020 году», - проинформировал Сулейменов.

По словам министра, Казахстан стремится к тому, чтобы стать к 2050 году одной из 30 наиболее конкурентоспособных экономик мира, как описано в стратегии «Казахстан 2050».

«Для достижения этой амбициозной цели мы планируем ежегодно расти на 5-6% в ВВП, увеличивать инвестиции с 18% до 30% ВВП, увеличивать производительность труда в 5 раз, увеличить долю присутствия МСП в ВВП с 25% до 50%», - сказал Сулейменов.

Он также рассказал участникам встречи, что Казахстан активно работает над сокращением доли государственной собственности. «Наше будущее основано на новой экономической модели, которая подразумевает рост, обусловленный частным сектором», - сказал министр, добавив, что для достижения этой цели идет процесс приватизации.

Сулейменов пригласил инвесторов принять участие в десятом ежегодном Астанинском экономическом форуме, который состоится 15-16 июня 2017 года в Астане. Основной темой Форума в этом году является «Новая энергия - новая экономика».