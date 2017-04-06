Как в Алматы уничтожают крыс

Главный государственный санитарный врач Алматы К.Баймухамбетов рассказал о методах уничтожения крыс в городе , передает , передает Zakon.kz





По словам К.Баймухамбетова, с 1998 года из республиканского бюджета выделяются финансовые средства для проведения истребления крыс и мышей на территории г. Алматы, наносящих серьезный экономический ущерб населению и представляющих опасность в распространении опасных инфекционных заболеваний. За последние годы увеличилась площадь территории города и вместе с ней объем проводимой сплошной дератизации.









По данным специалистов, в Алматы наиболее распространены и многочисленны два вида грызунов - домовая мышь и серая крыса. Серая крыса, по оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), относится к одному из вреднейших представителей отряда грызунов и является самым злейшим врагом человечества среди животных. Крысы очень плодовиты, в природе могут размножаться круглогодично. Беременность самки продолжается всего 21-23 дня и рождаются от 8 до 18 особей. В благоустроенных домах серые крысы обитают, как правило, в подвалах и на лестничных площадках и на первых этажах зданий. Излюбленные места обитания грызунов в природе русла рек и арыков, места скопления бытового мусора. Несвоевременный вывоз бытовых и пищевых отходов способствует распространению грызунов. Не следует забывать, что содержание помещений в чистоте и порядке, улучшение степени защищенности от грызунов зданий только дополнят эффект дератизации.





Как отметил К.Баймухамбетов, в борьбе с грызунами применяются различные методы и способы - биологические, физические и химические. Биологический метод борьбы с крысами широко известен - использование естественных врагов грызунов (кошек и собак). Физический метод - уничтожение грызунов при помощи различных видов ловушек, давилок, капканов. Химический метод – применение ядов (родентицидов) в истреблении грызунов, является наиболее эффективным и распространенным.





"Населению следует знать, что в населенных пунктах для проведения мероприятий по уничтожению грызунов (дератизации) рекомендуется применение дезсредств 3 класса токсичности с пролонгированным действием - умеренно опасные (бромадиолон-0,25%, клерат, ланират, бараки и т.п.), но только специально обученными работниками дезинфекционных организаций во избежание случайных отравлений. Дезсредства используются в виде отравленных приманок – зерен злаков или пищевых продуктов, наиболее привлекательных для грызунов. Особенность действия ядов пролонгированного действия, в отличие от ядов острого действия, в том, что отравление наступает не сразу после поедания приманки, что специально разработано в целях введения в заблуждение крайне осторожных зверьков о наличии в приманках опасности. Поэтому зачастую, в ходе проведения на территории города сплошной дератизации, в поле зрения населения попадают крысы, потерявшие под действием яда ориентацию в пространстве и природную бдительность. Общественность, в том числе СМИ, ошибочно расценивают выход отравленных зверьков на открытые местности как увеличение их численности, а распухших под действием яда крыс визуально принимают за упитанность. Имеющаяся в приманках доза яда нарушает свертываемость крови, повышает проницаемость кровеносных сосудов, в результате чего происходит кровоизлияние во внутренние органы грызунов, их тело раздувается и наступает их гибель в среднем в течение 5 – 7 дней.





Родентициды 1-2 классов опасности не рекомендуются для применения в населенных пунктах ввиду высокой токсичности для людей и животных. Родентициды 4 класса опасности – содержащие ядовитые вещества в минимальных дозах, используются без ограничений в применении населением", - отметил главный санврач Алматы.





В связи с развитием инновационных технологий, в качестве отпугивающих грызунов средств на объектах и жилых помещениях применяются бытовые и промышленные ультразвуковые оборудования и приборы, обладающие высоким отпугивающим эффектом и доступные для населения по цене. Такие оборудования и приборы эффективны как в жилых, так и в складских помещениях.





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